Черноморский флот, еще несколько лет назад считавшийся мощным элементом российской военно-морской силы, понес катастрофические потери в результате войны с Украиной, потеряв более 30% своих кораблей.

Уничтожение Черноморского флота началось с поражения крейсера "Москва", потопленного украинскими противокорабельными ракетами в апреле 2022 года, ставшим огромной информационной победой для Киева .

Это для 19FortyFive рассказал эксофицер пехоты армии США, доктор философии и военный эксперт Брент Иствуд. Он добавил, что с тех пор атаки украинских беспилотников и высокоточных ракет значительно ослабили морские операции России.

В результате этой войны Черноморский флот России оказался не способен выполнять основные функции, такие как ракетные удары по Украине или поставки военных подкреплений на южный фронт. Теперь российские корабли вынуждены держаться на расстоянии, поскольку украинские ракеты и беспилотники могут нанести им серьезные потери.

Разгром Черноморского флота стал одним из величайших военных поражений Путина в этом конфликте. До войны российский флот контролировал важные стратегические точки, в том числе порт Севастополь в Крыму, дававший преимущество в Черном море. Однако после серии атак украинских сил Россия была вынуждена вывести свои корабли из Крыма и потерять контроль над водами этого региона.

После поражения флота стратегическая ситуация в Черном море кардинально изменилась. Теперь украинские военные смогли возобновить морскую торговлю, что существенно ослабило эффективность морской блокады, которую пыталась установить Россия. В то же время россияне потеряли способность совершать нападения на украинские города с моря, а их флот стал "функционально неактивным", по оценкам Британии.

Это также стало важным уроком для других военно-морских сил, в том числе США и Китая. Традиционные стратегии доминирования крупными флотами, по-видимому, стали менее эффективными. Противокорабельные ракеты и беспилотники, которые Украина использовала для уничтожения российских кораблей, теперь считаются основным инструментом контроля над морскими пространствами в современных войнах.

Источник: 19fortyfive.

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