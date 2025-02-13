Администрация Дональда Трампа, обычно не многословная в вопросах войны в Украине, начала формировать расплывчатые контуры мирного плана.

В ближайшие дни могут появиться новые важные детали мирного процесса, но еще неизвестно, получит ли план поддержки в Кремле.

Согласно информации от CNN, одним из основных событий, которое поможет понять направление этого плана, станет Мюнхенская конференция безопасности, которая состоится с 14 по 16 февраля. На ней спецпосланник Трампа Кит Келлог встретится с европейскими союзниками, чтобы обсудить свои идеи о возможном мирном урегулировании конфликта в Украине. Келлог также посетит Киев 20 февраля. Однако мирный план будет представлен Дональдом Трампом.

Подробности самого плана пока не раскрываются. Трамп уже не раз обсуждал возможность мирных переговоров с Владимиром Путиным, но никаких конкретных результатов еще не было. Кроме того, состоятся ли эти переговоры еще неясно. Кремль намекает на усиление дискуссий, а советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц отмечает, что сейчас продолжаются частные усилия по этому вопросу.

План Келлога, который стал публичным еще в апреле прошлого года, предусматривает увеличение военной помощи Украине при проведении переговоров и прекращении огня с возможностью размещения миротворцев вдоль линии фронта. Однако многие аспекты мирного плана, включая его поддержку со стороны России, остаются под вопросом. Истоки информации, засекреченные или публичные, продолжают появляться, но во многом то, как будут развиваться события, зависит от того, смогут ли все стороны достичь компромисса.

Источник: cnn .

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