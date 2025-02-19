Процесс вступления Украины в Европейский Союз может стать намного сложнее и продолжительнее, чем ожидалось, особенно без надлежащих гарантий безопасности, которые может обеспечить НАТО.

Путь Украины в ЕС может затянуться, по меньшей мере, на 5 лет и будет сопровождаться многочисленными трудностями, сообщает Politeka.net.

Как пишет Le Figaro, Украина подала заявку на членство в ЕС уже через пять дней после начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года, а в июне того же года получила статус кандидата. Однако, как отмечает издание, процесс вступления может быть затруднен отсутствием достаточных гарантий безопасности со стороны НАТО.

На саммите НАТО в июле 2024 г. союзники подтвердили, что будущее Украины — в Альянсе. Однако последние заявления и политические обстоятельства свидетельствуют о том, что Украина, вероятно, не получит мгновенного членства в НАТО, и этот вопрос может затянуться на годы. Без поддержки НАТО, интеграция Украины в ЕС станет гораздо более проблемной, считают эксперты. Статья 42-7 Европейского договора предусматривает помощь государствам-членам ЕС в случае вооруженной агрессии, однако без общей оборонной архитектуры ЕС эта помощь ограничена, сообщает Политека.

Президент консалтинговой компании Rasmussen Global Фабрис Потье отмечает, что НАТО является единственной силой, способной обеспечить реальные гарантии безопасности для Украины. Без этой поддержки 8 миллионов украинских беженцев могут не вернуться домой, а инвестиции в восстановление страны могут быть минимальными. Это может привести к катастрофическим последствиям для стабильности и развития Украины.

Кроме того, хотя процесс вступления Украины в ЕС и продвигается, важные политические и экономические барьеры остаются. Уже сейчас Украина и Брюссель договорились об открытии нескольких "кластеров" для интеграции к середине 2025 года, однако на реальное вступление может уйти более пяти лет.

Источник: lefigaro .

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