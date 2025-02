Социальная сеть Truth Social, принадлежащая президенту США Дональду Трампу, сейчас не работает в Украине, сообщает Politeka.



При попытке зайти на сайт, появляется сообщение "Truth Social is currently unavailable in your area" - "Truth Social в настоящее время недоступна в вашем регионе".







Truth Social - социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group (TMTG). Соцсеть запустили в ноябре 2021 года, когда Трампа заблокировали в крупнейших соцсетях, сообщает Politeka.

В свою очередь Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил, что российская пропаганда распространяет фейк о якобы запрете Президентом Владимиром Зеленским соцсети Truth Social в Украине.

Пишет в Телеграмме ЦПИ при СНБО.