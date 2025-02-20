Социальная сеть Truth Social, принадлежащая президенту США Дональду Трампу, сейчас не работает в Украине, сообщает Politeka.
При попытке зайти на сайт, появляется сообщение "Truth Social is currently unavailable in your area" - "Truth Social в настоящее время недоступна в вашем регионе".
Truth Social - социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group (TMTG). Соцсеть запустили в ноябре 2021 года, когда Трампа заблокировали в крупнейших соцсетях, сообщает Politeka.
В свою очередь Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил, что российская пропаганда распространяет фейк о якобы запрете Президентом Владимиром Зеленским соцсети Truth Social в Украине.
Пишет в Телеграмме ЦПИ при СНБО.
«Россияне врут, что в Украине запретили соцсеть Truth Social, которая никогда не была доступна в нашем государстве. Соответственно информация российской пропаганды о том, что Президент Владимир Зеленский якобы заблокировал социальную сеть Truth Social в Украине, является фейком», - подчеркнули в центре.
Как сообщала Politeka, Разумков заявил, что последствия переговоров в Саудовской Аравии могут привести к катастрофе.
Также Politeka писала о том, что Мусиенко о неоимперских амбициях путина: «россия может и на Стамбул пойти».