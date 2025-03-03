Украинские военные, вероятно, в скором времени получат одну из самых современных ракетных систем – крылатые немецкие ракеты Taurus.

После выборов и смены власти в Германии Украина может получить ракеты Taurus для модернизации своих бомбардировщиков Су-24, что позволит совершать дальние удары по российским целям, пишет Politeka.

Об этом сообщает издание Forbes. Taurus – это 1,5-тонная крылатая ракета с турбовентиляторным двигателем, способная разгоняться до дозвуковых скоростей и дальность до 500 км.

Ракета оснащена GPS и инерциальной наводкой, что делает ее высокоточным и эффективным средством для нанесения ударов по важным объектам противника, сообщает Политека.

В Украине уже давно выражали желание получить эти ракеты, что стало возможным благодаря более решительной позиции будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, ранее одобрившего возможность передачи Taurus Украине.

Издание подчеркивает, что, несмотря на отказ правительства канцлера Олафа Шольца, отклонявшего многочисленные украинские запросы, Мерц может одобрить передачу нескольких сотен ракет. Это позволит Украине существенно увеличить свой арсенал высокоточных вооружений, а также поддержать ее способность совершать дальние удары по российским военным целям.

В общей сложности, Германия может поставить до 100 ракет, пишет издание:

"Это не незначительное количество, учитывая, что Франция, Италия и Великобритания поставили Украине всего несколько сотен подобных крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG. Немецкие Taurus могут увеличить запас крылатых ракет Украины на треть".

Источник: forbes .

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