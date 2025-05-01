Журналистка Екатерина Котенкова рассказала о ключевых изменениях в Украине с 1 мая, касающихся субсидий, тарифов, выплат ВПЛ и не только, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как отмечает журналистка, с 1 мая субсидии на неотапливаемый сезон автоматически переназначат большинству домохозяйств, но некоторым людям все же нужно будет подать новое заявление. По ее словам, речь идет об арендаторах жилья, переселенцах, семьях, где фактически проживает меньше людей, чем зарегистрировано, и тем, кому в прошлом году назначили нулевую субсидию.

«Общий тариф на электроэнергию не меняется, но пользователи электроотопления лишатся льготы. Вместо 2,64 грн за кВт*ч, если до 2000 кВт*ч за месяц, теперь будет 4,32 грн. То есть забирают просто у людей льготу. Вот и все», – рассказывает Екатерина Котенкова.

Также, отмечает журналистка, произошли изменения со светофорами, с 1 мая начинает действовать новый стандарт ДСТУ – зеленый цвет станет изумрудным, вместо сплошных стрелок будут шевронные, зеленые на черном фоне, и будут велопешеходные совместные светофоры для удобства. По ее словам, старые светофоры на новые менять не будут, это касается только новых объектов или реконструкции.

«Выплаты ВПЛ. Что изменится с 1 мая? Правительство продолжает финансовую помощь для внутренне перемещенных лиц еще на 4 месяца без необходимости подавать новые заявки для тех, кто уже получает выплаты. Помощь является частью программы «Зимняя поддержка». Впервые обращающиеся могут оформить справку ВПЛ и подать заявление через «Дію», ЦНАП или органы защиты. Если семья не проходит по стандартным критериям из-за доходов или имущества, можно подтвердить право на помощь документально», - объясняет Екатерина Котенкова.

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