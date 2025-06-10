Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что из-за массы жалоб специально для ТЦК разработали руководство с советами и правилами поведения, чтобы они предотвращали конфликты, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как отмечает журналистка, после трех лет непрерывных скандалов с ТЦК, насильственной мобилизации и бусификации власти наконец-то отреагировали. По ее словам, теперь у ТЦК появится руководство по правилам поведения во время мобилизации населения.

«Командование разработало для сотрудников ТЦК руководство с правилами поведения. Отмечается, что правила будут изданы в формате 51-страничной книжечки, которая сейчас готовится к печати, а затем будет распространена во всех ТЦК и СП страны», - сообщает Екатерина Котенкова.

Как объяснил начальник управления коммуникаций Командования сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев, отмечает журналистка, это руководство содержит советы для работников ТЦК относительно того, как предотвращать конфликтные ситуации, реагировать на определенные провокации и выглядеть в глазах общества просто нормальным человеком.

«Список основных рекомендаций: запрещено применять силу, спецсредства, оружие против гражданских – то есть все то, что они используют; запрещены дискриминация, унижение, преследование граждан – тоже то, что они делают; запрещено самовольное задержание граждан – тоже. Тем более, что работники ТЦК обязаны действовать строго в рамках закона. Ну, что ж, увидим, как они все это будут выполнять», - рассказывает Екатерина Котенкова.

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