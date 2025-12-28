Дотримання графіка відключення світла на тиждень з 29 грудня по 4 січня в Кіровоградській області допомагає мешканцям завчасно спланувати день і уникнути незручностей.

Енергетики повідомили про графік відключення світла на тиждень з 29 грудня по 4 січня в Кіровоградській області, передає Politeka.

Інформація про це з'явилася на сайті Кіровограобленерго.

Планові роботи проводитимуться у різних населених пунктах для обслуговування та модернізації мереж.

Мешканців просять заздалегідь підготуватися: зарядити техніку, організувати освітлення та обмежити користування потужними приладами.

29-30 грудня

У Трудолюбівці світла не буде на вулицях:

Набережна: 1, 3, 5, 7-10, 12, 14

Шевченка: 18-30

Яновського: 1, 4-7, 9-11, 13-16

В Куцеволівці відключення торкнеться боржників:

Сазонова: 3-6, 8-16, 18, 20-24, 26-31, 33, 33А

Центральна: 63

Камбурліївка залишиться без електропостачання на центральних адресах: 58, 62, 66, 70, 72-75, 77-83, 86-87, 89-94, 98-99, 101-105, 107-108, 111-113, 116, 119, 121, 123-124, 126-127, 129, 131-134, 136, 138-144, 146-148, 150, 152, 159, 163, 163А, 165, 167, 169, 177, 179, 181, 183.

30 грудня

У Веселому планові роботи зачеплять:

Дорожня: 1

Шевченка: 1-8

В Олександрійському відключать електроенергію на:

Василя Симоненка: 32

Затишна: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15

Клубна: 5

Озерна: 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 2В, 3-14, 16-20, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 41

Павла Кравченка: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 30, 32, 34

2 січня

У Зибковому світла не буде на Парковій: 56, 60, 63-64, 66, 69, 71, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 93, 95, 97, 99, 107, 109.

Куколівка залишиться без енергії на Київській: 8-10, 13-14, 16-17, 19, 22, 24, 26, 28-29, 31-34, 49-50 та Молодіжній: 3.

Планові відключення проводяться для забезпечення безпечної та стабільної роботи мереж. Дотримання графіка відключення світла на тиждень з 29 грудня по 4 січня в Кіровоградській області допомагає мешканцям завчасно спланувати день і уникнути незручностей. Оновлення інформації можна знайти на сайті енергокомпанії.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області: хто з літніх людей може отримати додаткові гроші.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: що відбувається на рынке.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: українці можуть отримати допомогу, як це зробити.