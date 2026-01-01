Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області планує виконавчий комітет Костопільської міської ради, повідомляє Politeka.

Проєкт стосується послуг КП «Костопільводоканал» і передбачає оновлення вартості водопостачання та водовідведення через зростання витрат на електроенергію, матеріали, ремонтні роботи та оплату праці персоналу.

Міська влада наголошує, що безперебійне водопостачання та каналізаційні послуги залишаються критично важливими навіть під час воєнного стану. Автономні системи підприємства дозволяють працювати без перерви під час можливих відключень електрики.

«Вода має надходити постійно, незалежно від перебоїв. Система готова до автономної роботи, проте для цього потрібні додаткові ресурси та своєчасна оплата. Також слід враховувати незаконні врізки та відсутність лічильників, що впливає на тарифи для населення та бізнесу», — пояснюють у «Костопільводоканалі».

Міська рада оприлюднила порівняльну діаграму розцінок у Костополі та інших населених пунктах області, щоб жителі могли оцінити місцеві ставки та порівняти їх із сусідніми громадами.

Згідно з проєктом, ціни для споживачів Костополя з ПДВ становитимуть: централізоване водопостачання — 38,14 грн за кубометр, водовідведення — 42,10 грн за кубометр. Передбачено також коригування тарифів у разі зростання споживання або додаткових витрат на обслуговування мереж.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області має гарантувати стабільну роботу підприємства, підтримувати якість та забезпечувати безперервне функціонування водопровідних і каналізаційних мереж для всіх мешканців громади.

Останні новини України:

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Рівному: оновлені тарифи вже діють у місті, всі подробиці