Робота для пенсіонерів в Одесі залишається затребуваною темою, адже роботодавці дедалі частіше готові відкриваи двері для людей із життєвим досвідом.

Робота для пенсіонерів в Одесі охоплює пропозиції у сфері інженерії та роздрібної торгівлі, де цінують досвід та відповідальність, повідомляє Politeka.

Ми проаналізували варіанти роботи для пенсіонерів в Одесі на платформі work.ua і зібрали найпривабливіші з них.

Йдеться не про тимчасові підробітки, а про повноцінну зайнятість з офіційним оформленням, соціальними гарантіями та фіксованою заробітною платою.

Зокрема, відкрита посада інженера ПТО за напрямками водопостачання і каналізації та опалення, вентиляції і кондиціювання у компанії Стройтек Інжиніринг.

Роботодавець шукає фахівця з досвідом від п’яти років, який займатиметься організацією та контролем технічної підготовки виробництва, прорахунком об’ємів і складанням кошторисів, а також аналізом технічної документації. Заробітна плата на цій посаді становить від 35 000 до 40 000 гривень.

Ще один напрям роботи для пенсіонерів в Одесі - це роздрібна торгівля. Мережа супермаркетів Сільпо запрошує касирів з навчанням в районах Лиманка та на вулиці Архітекторська. Заробітна плата коливається від 24 300 до 25 400.

Обовʼязки передбачають обслуговування гостей на касі та контроль правильності зважування і маркування товарів. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільні виплати, можливість індивідуального графіка.

Також у Пересипському районі Сільпо шукає продавця за вітрину з навчанням. Заробітна плата на цій посаді становить від 24 400 до 25 500. Працівник відповідатиме за приготування напоїв, викладку товару та спілкування з покупцями.

