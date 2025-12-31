Про це він розповів у програмі «Вільний медіапростір».

За словами гостя програми, він позитивно ставиться до виборів, вони відбудуться у 2026 році. Як пояснює експерт, у лютому, максимум у березні ми зіштовхнемося з тією ситуацією, коли нинішня модель не зможе вивозити багаж конфліктів, які зараз накопичились у цій політико-правовій моделі, яка в нас є у країні, і немає іншого способу усе вирішити, окрім як провести вибори.

«Тиск буде. Питання проведення виборів в Україні стоїть як один із елементів можливого пакета. Я кажу не про мир зараз. Я кажу про рамкову угоду, яку Трамп буде продавати своїм виборцям і світу. Йому треба замирення. Тобто Трампу треба велика угода на зразок того, як він помирив Камбоджу з Тайландом чи Руанду з Конго», – пояснює Віталій Кулик.

Тобто, констатує експерт, справжнього миру Трампу не треба, лише рамкова угода, і елементом цієї рамкової угоди будуть вибори. За його словами, Трамп буде до цього дотискати, американці від цього плану не відійдуть, а європейцям доведеться його прийняти.

«Я передбачаю, що ми можемо отримати рамкову угоду. Ми можемо отримати зниження інтенсивності, але кінцевого миру не буде, це в інтересах і росії, і Китаю. На це може махнути рукою і Трамп. Він же рамкову угоду досягнув? Досягнув. Інтенсивність трошки впала? Впала. А те, що продовжують наступати, продовжуються військові дії… Ну, так не загроза ж ядерної війни. Врешті-решт, може відкритися новий фронт. Ну, так в Україні ж він закінчив. Питання до європейців, наскільки вони адекватні, наскільки готові захищатися. Тому, як на мене, Трамп спробує дотиснути внутрішньополітичний аспект в Україні. Трамп буде торгуватися», – підсумовує Віталій Кулик.

