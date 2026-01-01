Нова система оплати за проїзд у Сумській області дозволяє економити час на посадку та пришвидшує пересування містом.

У Конотопі вже презентували нову систему оплати за проїзд у Сумській області через електронну картку «Конотопка», повідомляє Politeka.

Місто обладнано 60 валідаторами в автобусах та трамваях, що дозволяє пасажирам розраховуватися безготівково.

Розробники картки зазначають, що до неї можна прив’язати мобільний додаток. Окрім купівлі квитків, програма дає доступ до новин, черг у ЦНАП і записів до лікарень. Керівник проєкту електронного квитка E-Pass Олександр Колесніков підкреслив, що «Конотопка» зручна для щоденного використання транспорту.

Нова система оплати за проїзд у Сумській області дозволяє економити час на посадку та пришвидшує пересування містом. Картка має унікальний дизайн, що відображає історичну спадщину Конотопа.

Комерційний директор КП "Конотопське трамвайне управління" пояснив, що назва картки походить від річки Конотоп, яка колись мала стратегічне значення для міста. Поступово планують обмежити готівкові розрахунки: наразі кондуктори ще приймають кошти через переносні валідатори, але згодом це стане недоступним.

Підприємство прагне повністю перейти на цифрові квитки, що допоможе збільшити фінансові надходження та ефективність роботи транспорту. Досвід інших міст підтверджує, що подібні рішення підвищують доходи і спрощують облік.

Видачею карток для пільговиків займається управління соціального захисту населення. Варто зауважити, що серед одержувачів «Конотопки» — учасники бойових дій, люди з інвалідністю, пенсіонери, багатодітні родини та ліквідатори аварії на ЧАЕС.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати за проїзд у Сумській області: які конкретно зміни відбулися.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для ВПО в Сумській області: яким чином можна отримати продукти.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Сумській області: які ціни чекають на жителів.