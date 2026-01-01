Дефіцит товарів у Полтавській області створює умови для подальшого підвищення вартості на українському ринку.

Дефіцит продуктів у Полтавській області спостерігається на популярний товар через нестачу, що виникла по всій території України, повідомляє Politeka.net.

Аналітики розкрили, що відбувається на українському ринку.

Порівняно з вереснем, у жовтні середня вартість кілограма сала зросла на 6,6%: 206,81 грн/кг проти 194,04 грн/кг. У річному вимірі (порівняно з жовтнем 2024) цей приріст ще більший – 26,2%. У жовтні минулого року за кіло сала правили 163,89 грн.

Втім, зведення Держстату не встигають за реальним зростанням цін. У грудні вартість сала продовжує підвищуватися. Найдешевші сорти пропонуються за 200–250 гривень/кг, тоді як преміальні варіанти можуть коштувати 600–700 гривень/кг. Наприклад так зване «генеральське» із м’ясними прошарками коштує понад 600 гривень. А за деякі сорти сала супермаркети правлять навіть по 700+ гривень.

Аналітики виділяють кілька ключових чинників, які сприяють підвищенню цін на свинину та продукти з неї в Україні. Основною причиною є дефіцит продукції у Полтавській області, зумовлений істотним скороченням поголів’я свиней на території країни. Воєнні дії та складні умови утримання тварин обмежили виробничі потужності галузі.

Додатковий вплив на обсяги пропозиції справили спалахи африканської чуми свиней у різних регіонах, що призвело до подальшого зменшення виробництва.

Важливим чинником залишається і зростання витрат на утримання тварин. Підвищення цін на енергоносії, корми та зберігання продукції збільшує собівартість виробництва, що безпосередньо відображається на роздрібних цінах для споживачів.

Сукупність цих факторів формує передумови для подальшого підвищення вартості сала на внутрішньому ринку. За оцінками експертів, тенденція до зростання цін може зберігатися у найближчі місяці, зокрема через стабільно високий попит на продукцію та дефіцит поголів'я.

