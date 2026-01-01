У багатьох населених пунктах Вінницької області в пʼятницю, 2 січня 2026 року, діятимуть графіки відключення світла.

У Вінницькій області 2 січня 2026 року графіки відключення світла будуть застосовувати в період із 10:00 до 16:00, повідомляє Politeka.

У межах Барської територіальної громади в Вінницькій області графіки відключення світла 2 січня діятимуть у селі Окладне для низки будинків по вулицях Визволителів, Гоголя, Кооперативна, Коцюбинського, Лісова, Молодіжна, Польова, Ярова, пров. Визволителів, пише Politeka.

Також, за даними обленерго, обмеження електропостачання у пʼятницю частково застосовуватимуть у Крижопільському районі електромереж у таких населених пунктах:

Андріяшівка (вул. Шевченка, Яблунева, Трублаіні);

Висока Гребля (Вишнева, Дружби, Квітнева, Коцюбинського, Миру, Небесної Сотні, Оксамитова, Подільська, Сонячна, Шевченка, Фестивальна, Центральна);

Горби (Івана Франка);

Городківка (Благовіщенська);

Кринички (Івана Франка).

Також графіки відключення світла в Вінницькій області 2 січня 2026 року торкнуться Ямпільського району електромереж, а саме сіл:

Біла (вул. Виноградна, Вишнева, Городня, Лісова, Магалянська, Молодіжна, Польова, Нанієва, Камінського, Сонячна, Травнева, Шкільна);

Гальжбіївка (Акаційова, Вишнева, Довженка, Долинна, Зелена, Калинова, Кленова, Лесі Українки, Молодіжна, Незалежності, Огородна, Сонячна, Тиха, Травнева, Урсола, Шевченка та ін.);

частково с. Оксанівка, Ямпіль, Улянівка.

