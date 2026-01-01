У Вінницькій області 2 січня 2026 року графіки відключення світла будуть застосовувати в період із 10:00 до 16:00, повідомляє Politeka.
У межах Барської територіальної громади в Вінницькій області графіки відключення світла 2 січня діятимуть у селі Окладне для низки будинків по вулицях Визволителів, Гоголя, Кооперативна, Коцюбинського, Лісова, Молодіжна, Польова, Ярова, пров. Визволителів, пише Politeka.
Також, за даними обленерго, обмеження електропостачання у пʼятницю частково застосовуватимуть у Крижопільському районі електромереж у таких населених пунктах:
- Андріяшівка (вул. Шевченка, Яблунева, Трублаіні);
- Висока Гребля (Вишнева, Дружби, Квітнева, Коцюбинського, Миру, Небесної Сотні, Оксамитова, Подільська, Сонячна, Шевченка, Фестивальна, Центральна);
- Горби (Івана Франка);
- Городківка (Благовіщенська);
- Кринички (Івана Франка).
Також графіки відключення світла в Вінницькій області 2 січня 2026 року торкнуться Ямпільського району електромереж, а саме сіл:
- Біла (вул. Виноградна, Вишнева, Городня, Лісова, Магалянська, Молодіжна, Польова, Нанієва, Камінського, Сонячна, Травнева, Шкільна);
- Гальжбіївка (Акаційова, Вишнева, Довженка, Долинна, Зелена, Калинова, Кленова, Лесі Українки, Молодіжна, Незалежності, Огородна, Сонячна, Тиха, Травнева, Урсола, Шевченка та ін.);
- частково с. Оксанівка, Ямпіль, Улянівка.
Останні новини України:
Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.
Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.
Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.