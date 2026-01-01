Низка проблем на українському ринку призводить до дефіциту продуктів у Харківській області і впливає на формуванні цін.

Дефіцит продуктів у Харківській області та інших регіонів спостерігається на кілька товарів вітчизняного виробництва, проте імпортні товари зменшують нестачу, пише Politeka.net.

Аналітики розкрили подробиці та вказали на головні проблеми.

Через поступове завершення сезону продажу українських тепличних томатів їх пропозиція на внутрішньому ринку суттєво скоротилася. Унаслідок цього сформувався дефіцит продукції, який безпосередньо вплинув на зростання цін.

Фахівці пов’язують подорожчання томатів із обмеженою пропозицією, що спостерігається останніми днями. Після завершення збору врожаю вітчизняні тепличні господарства майже припинили постачання, і основним джерелом продукції став імпорт. Однак його обсягів недостатньо для повного забезпечення попиту, що дало змогу продавцям підвищити відпускні ціни.

Аналітики зазначають, що тенденція до зростання вартості може зберігатися й надалі, адже попит на помідори залишається стабільно високим навіть за умов подорожчання продукції.

Спостерігається істотне подорожчання тепличних огірків, що пов’язано з дефіцитом продукції у Харківській області та в окремих регіонах країни. Поєднання обмеженої пропозиції з постійним попитом з боку роздрібних торговельних мереж створює умови для подальшого зростання цін у цьому сегменті.

Що стосується картоплі, експерти прогнозують відсутність дефіциту протягом зимового періоду. Ціноутворення на внутрішньому ринку значною мірою залежатиме від ситуації на європейському ринку.

На даний момент у країнах ЄС спостерігається надлишок урожаю, що призвело до рекордно низьких цін. Це може стимулювати збільшення імпорту більш дешевої картоплі до України, що, ймовірно, стримає підвищення внутрішніх цін або навіть призведе до їх зниження.

