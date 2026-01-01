Впровадження нової системи оплати проїзду у Кропивницькому дозволить пасажирам швидко та безконтактно оплачувати квитки вже найближчим часом.

У Кропивницькому планували запровадити нову систему оплати проїзду у 2025 році, проте реалізацію відклали через технічні та юридичні нюанси, повідомляє Politeka.net.

Місто тривалий час обговорює електронні квитки та активно готується до безготівкової оплати.

Начальник управління транспорту Віктор Житник розповів, що для запуску планується тендер на компанію-оператора обладнання. У червні одна з фірм презентувала концепцію автоматизованої системи обліку розрахунків. Цей оператор вже впроваджував рішення у великих містах, серед яких Київ, Львів, Рівне та Чернівці.

У липні розглядали проєкт із пластиковими картками для всіх пасажирів, включно з пільговими категоріями. Тоді передбачалося обмежити безкоштовні поїздки до 60 на місяць, що викликало критику серед жителів.

У вересні виконком підготував оновлену версію проєкту без обмежень для пільговиків та без строку дії поїздок. Документ передано на узгодження до Антимонопольного комітету, щоб уникнути порушень конкуренції між перевізниками та постачальниками обладнання.

За даними Prozorro, підрядника для реалізації поки не визначили. Речник міськради Сергій Якунін пояснив, що після отримання висновку виконком повернеться до розгляду проєкту та ухвалить остаточне рішення щодо впровадження електронної оплати.

Мешканцям радять слідкувати за офіційними повідомленнями та готуватися до переходу на нову систему, щоб користування транспортом залишалося комфортним і безперебійним. Впровадження нової системи оплати проїзду у Кропивницькому дозволить пасажирам швидко та безконтактно оплачувати квитки вже найближчим часом.

Джерело: gre4ka.info

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: яка гуманітарна допомога доступна українцям.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: як отримати необхідну допомогу.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду у Кропивницькому: як тепер оплачуватимуть мандрівки містом.