Нова грошова допомога для ВПО з 1 січня в Одеській області почне надаватися окремим групам українців, які відносяться до соціально вразливих.

Нова грошова допомога для ВПО з 1 січня в Одеській області передбачена для тих, хто був змушений залишити небезпечний регіон, повідомляє Politeka.

Нова грошова допомога для ВПО з 1 січня в Одеській області означає так звану сьому виплату у розмірі 2 тисяч гривень для дорослих та 3 000 гривень для дітей і осіб з інвалідністю.

Виплата буде доступна лише тим, хто офіційно працював без перерви протягом останніх шести місяців, а її отримання підтверджується автоматичним зарахуванням на банківські картки.

Суми надходитимуть на рахунки 15 та 28 числа кожного місяця, що дасть можливість переселенцям планувати свої витрати. Разом із цим, нова грошова допомога для ВПО з 1 січня в Одеській області не передбачає збільшення розміру виплат у порівнянні з 2025 роком.

У держбюджеті на 2026 рік закладено аналогічні суми: 2 000 на дорослого та 3 000 на дитину або особу з інвалідністю.

Також залишаються чинними програми соцпідтримки на оренду житла для тих, хто не має власного житла у безпечних регіонах і змушений витрачати на оренду понад 20% доходу. Умовою для отримання таких соцвиплат є офіційно укладений договір.

Крім державних програм, у 2026 році міжнародні організації продовжать надавати фінансову підтримку переселенцям.

Основними отримувачами будуть внутрішньо переміщені особи, пенсіонери, багатодітні родини, люди з інвалідністю, жителі прифронтових або деокупованих територій.

Виплати зазвичай надаються на 3 місяці, проте іноді можливе продовження до пів року. Для отримання соцдопомоги достатньо подати заявку через офіційні сайти або сторінки організацій у соцмережах. Всю інформацію завжди публікують на офіцйних ресурсах.

