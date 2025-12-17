Рекомендуємо заздалегідь врахувати графіки відключення світла в Кіровоградській області на 18 грудня.

18 грудня у Кіровоградській області запроваджено плановий графік відключення світла у зв’язку з проведенням технічних і ремонтних робіт в регіоні, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі кількох селищних рад регіону.

За повідомленнями територіальних громад, планові відключення електроенергії охоплять низку населених пунктів області. Енергетики наголошують, що заплановані роботи мають масштабний характер, у зв’язку з чим у окремих районах можливі тимчасові обмеження електропостачання.

Так, у населеному пункті Гайдамацьке світло частково вимикатимуть у період з 09:30 до 17:00 за визначеними адресами:

Береговий пров., 4-5.

Вишнева, 1, 3, 5-7, 9-10, 10А, 11, 11Б, 11В, 12А, 13-14, 16-17, 22-23, 25-26, 28, 30, 32.

У Щасливе знеструмлення також заплановане з 09:00 до 17:00 (8 годин поспыль). Обмеження стосуватимуться окремих вулиць:

Героїв України, 1-7, 10, 12-19

Козацька, 1-3, 6, 9-11, 13-14

Лугова, 1

Миру, 1-5, 7, 9-14, 16, 18

Молодіжна, 2, 4

Набережна, 2-15

Нагорна, 2, 5, 7, 9-14, 19, 21-22

Незалежна, 1-2, 4, 6

Овнянська, 1-4, 6-9, 11, 14-15, 17, 22-23, 25, 30-32, 34, 37, 44, 46-47, 49-51, 55, 59, 61-64, 66-69, 71, 76

Перекопська, 1-2, 4, 6

Польова, 1-2, 5, 7-10, 12, 15-16, 18, 20, 22-24, 26, 26а, 28-31, 33, 35, 39, 41, 43

Садова, 2-3, 5-6

Хлібодарна, 1-5, 7-8, 8А, 11, 13, 15, 17-18, 20-21, 24, 28, 30-31, 33-35, 37-40, 42-43, 45-46, 48-49, 54, 56

Центральна, 1-2, 4-5, 7, 9, 11-14, 14а, 15-16, 19-33, 35-45

Шевченко, 2, 4

Шкільна, 1-13

Крім того, перебої з електропостачанням очікуються у Кропивницький — тут світло буде відсутнє з 08:00 до 20:00 за окремими адресами.

Бородянська, 7-21, 21а, 22-28, 30

Бородянський пров., 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а

У населеному пункті Дмитрівка планові обмеження триватимуть з 09:00 до 17:00 за визначеною адресами:

Дамбовий пров., 3, 6-7

Озерна, 16, 18, 20, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 56, 58, 64, 64А, 68, 70, 72, 74, 80, 82, 109, 113, 115, 117, 119, 125, 127, 129, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 169, 179, 181, 187

Селищна, 6, 8-12, 17, 20

До можливих незручностей слід підготуватися й мешканцям Знам'янки. У цьому населеному пункті електропостачання вимикатимуть з 09:00 до 17:00 за адресами:

В'ячеслава Чорновола, 18, 20, 47, 53

Визволителів, 24-25, 39

Віталія Кучеренка, 3-12

Гладуна, 1-3, 5, 7, 9-11, 13, 15-17, 19-21, 25, 27-29, 31-41, 43, 45-46, 50-62, 65-67, 70, 72

Григорія Сковороди, 15-16

Дерев'янка, 3, 3А, 5-16, 17/18

Дмитрівська, 1А

Добросусідська, 1, 3-19, 21-36, 38-39, 40/2

Залізняка Максима пров., 2А, 6, 6А

Залізняка Максима, 3-6, 8-9, 11-21, 25

Ігоря Сікорського, 1-3, 3А, 4-16, 17А, 17Б, 18-34, 36-37, 40-41, 41А, 42-46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68

Квітуча, 12А, 14, 16, 18-20, 21/1, 23/2, 25, 272, 31, 33, 35, 37, 39

Козацька, 33, 35, 37, 39-40, 40В, 41, 42А, 43-44, 44А, 45-47, 47А, 48-60, 61А, 62, 64-68, 68А, 69, 71-72, 72А, 74

Марусі Чурай, 15, 40, 53, 58, 60

Михайла Коцюбинського, 23а, 25, 42, 44, 46

Незалежності, 6, 11, 17, 29, 31, 48-49, 57, 66, 68

Новоселів пров., 13, 27

Новоселів, 1, 3, 5, 9, 11, 15, 17

Переможців, 43, 43А, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 55А, 56-57, 59-68, 70-71, 73-79, 79А, 80-86, 88-90, 90А, 91-93, 94А, 95, 95А, 96, 97А, 98-103, 104А, 105-113, 115-116, 118, 120, 122, 124, 126, 128

Північна, 1-3, 5-12, 14-24, 26-48, 52-53, 55-56, 58-62, 64, 67-68, 70, 72

Полтавська, 47, 49, 49А, 49Б, 51, 51А, 53, 55-56, 57А, 57Г, 58-69, 69А, 70-71, 71А, 72-76, 76А, 77-92, 92А, 93-98, 98А, 98Б, 99-103, 104А, 105-106, 107А, 107Б, 108, 110, 112А, 114, 116

Проліскова, 4

Світанкова, 44

Урожайна, 3, 5, 7-8, 10, 13-15, 17, 19, 25-26, 28-30, 32-36, 38а, 39-41, 41А, 42-44, 46, 48-49, 51, 51А, 53, 55, 57-58

Шкоди, 3-10, 10/2, 11-27

Жителям рекомендують заздалегідь врахувати графік відключення світла в Кіровоградській області на 18 грудня під час планування своїх справ. Енергетики також наголошують, що за потреби можуть бути додатково введені аварійні або стабілізаційні відключення.

Актуальний графік відключень електроенергії для Кіровоградської області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго».

Як дізнатися про відключення:

На сайті «Кіровоградобленерго»:

Перейдіть за посиланням.

У розділі «Інформація для клієнтів» знайдіть «Графіки обмежень, аварійних і погодинних відключень».

Ви також можете скористатися функцією «Пошук відключень за адресою», щоб знайти графік для конкретного населеного пункту та адреси.

