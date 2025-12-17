Про це він розповів на своєму каналі.

«Як думають американці? Вони розглядають з точки зору економіки та безпеки. Вони пропонують використовувати 50 на 50 (ред. – розподілити електроенергію між Україною та росією), але я так думаю, що ідея трохи інша. Вони пропонують побудувати величезний дата-центр. І це буде елемент 6-го технологічного циклу. Там зберігатимуться величезні бази даних. Не в Гренландії, а ось тут, але це територія, яку треба ще відновлювати», – пояснює Олег Старіков.

За словами експерта, одним із головних елементів у післявоєнному світоустрої є гуманітарне розмінування території. А розмінування 1 м² землі, наголошує він, коштує від 1 до 5 доларів, а щоби розмінувати всю територію України, треба, за різними оцінками, взагалі до трильйона доларів.

І вже зараз, розповідає експерт, йдуть серйозні підкилимні ігри, вирішують, хто займатиметься гуманітарним розмінуванням, а суми тут серйозні. Як він пояснює, гуманітарне розмінування йтиме по лінії ООН, тобто країнам все одно платити внесок в ООН, краще заплатити своїм фірмам, вони приїдуть в Україну і будуть проводити ці роботи, а ще краще – поставити дата-центр, щоб заробляти на гуманітарному розмінуванні.

«США дадуть Україні безпеку. А в якій рамці вони дадуть безпеку? Вводять сюди бізнес. А якщо вони сюди увійдуть бізнесом, то це буде найміцніша система безпеки, яка тільки є. Вони забезпечать таку безпеку, як на своїй території. Це основа основ. І друге – розвиватимуть високотехнологічне виробництво. Дата-центр, а там, звичайно, робітники, більше вже нові технології, нові робочі місця. А в Україні, дякувати Богу, ще збереглася нормальна середня освіта та нормальна вища освіта, тобто рівень освіти населення високий. Це ж не 10 тисяч бангладешців», – підсумовує Олег Старіков.

