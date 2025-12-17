Мешканцям варто заздалегідь врахувати зміни у графіках відключення світла в Дніпропетровській області на 18 грудня.

У Дніпропетровській області 18 грудня діятимуть планові графіки відключення світла, які охоплять частину населених пунктів регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це інформує АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі».

У компанії пояснюють, що графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 18 грудня пов’язані з проведенням ремонтних і профілактичних робіт, а також технічним обслуговуванням обладнання. Такі заходи спрямовані на підвищення надійності електромереж і запобігання аварійним ситуаціям у майбутньому.

Згідно з оприлюдненим графіком, упродовж дня електропостачання припинятимуть з 08:30 до 18:30 у селі Кисличувата. У цей період, тривалістю 10 годин, залишатимуться без світла вулиці:

Верхня, Кисличуватська, Комишуватська, Мостова, Степова, Центральна, Чарівна, Широка, пров. Вишневий.

Крім того, будуть планові роботи з 11:00 до 17:00, у зв’язку з чим електроенергія буде відсутня у селищі Миколаївка на визначених вулицях:

Колективна, Кривошеї, Литвиненко, Новоукраїнська, Чкалова.

З 8 до 18 години у межах Тернівської громади буде відключення електроенергії у таких населених пунктах:

Приточилівка, Спортивна, Павла Тичини, Лесі Українки, Івана Франка та відповідні провулки,

Благодатна, Будівельна, Золотиста, Київська, Кримська, Новоселівська, Райдужна, Садова, Слобідська, Слов’янська, Сонячна, Тернівська, Троїцька, Українська, пров. Благодатний, Будівельний, Сонячний.

Планові роботи триватимуть у селі Мар’янівка з 14:00 до 18:00 за адресами:

вул. Молодіжна, пров. Першотравневий, Садовий.

Окремо зазначається, що в межах Мoгилівськa сільська територіальна громада електропостачання тимчасово припинять з 14:00 до 18:00 в наступних населених пунктах:

с. Зубківка вул. Набережна.

с. Новоселівка вул. Ватутіна, Крутогірна.

с. Цибульківка вул. Центральна.

Енергетики закликають мешканців області завчасно врахувати зміни в графіку електропостачання, підготуватися до можливих незручностей та зарядити необхідні пристрої. Також наголошується, що за потреби можуть бути додатково запроваджені стабілізаційні або аварійні відключення.

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

