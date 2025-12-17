Нова система оплати за проїзд у Сумській області дозволяє обирати банківську карту без додаткових додатків або готівки.

Нова система оплати за проїзд у Сумській області дозволяє пасажирам громадського транспорту розраховуватися за поїздки онлайн через додатки «Приват24» та monobank, повідомляє Politeka.

Тепер мешканці Сум можуть користуватися безготівковими способами оплати, що робить поїздки швидшими, зручнішими та безпечнішими, особливо під час години пік.

Система спершу запрацювала у частині автобусів та тролейбусів, а повноцінне впровадження відбулося протягом кількох тижнів.

За словами пресслужбовиці КП «Електроавтотранс» Марини Вакулішиної, нова система оплати за проїзд у Сумській області дозволяє обирати банківську карту без додаткових додатків або готівки.

Для придбання квитка потрібно відсканувати QR-код у транспорті, вказати необхідну кількість та завершити оплату через обрану картку. Квиток слід зберігати до кінця поїздки, що спрощує контроль для перевізників.

Впровадження такої функції підвищує комфорт пасажирів і робить процес розрахунку швидким та безпечним. Місцеві жителі можуть використовувати мобільний застосунок для безконтактного придбання квитка навіть у години пікових навантажень.

Це також сприяє прозорості роботи перевізників та допомагає владі відстежувати пасажиропотік, коригувати маршрути та покращувати якість обслуговування.

Мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з функціями додатку, перевірити оновлення та підготувати платіжні засоби для безперешкодного користування новою системою.

Для уникнення затримок під час поїздки, пасажирам радять заздалегідь перевіряти баланс картки та стан мережі інтернет перед виходом на маршрут.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Сумській області: які дві речі роблять ситуацію складнішою.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Сумській області: частині українців надаватимуть виплати на житло.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах: куди подавати документи.