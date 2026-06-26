Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО в Запоріжжі орієнтована насамперед на певні групи людей.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО в Запоріжжі реалізується в межах програми «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV», яку впроваджує благодійна організація «Карітас», повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на часткове відновлення житлового фонду, що постраждав унаслідок бойових дій. Основний акцент зроблено на поверненні будинкам базової придатності для безпечного проживання без повної реконструкції об’єктів.

У межах проєкту проводяться ремонтні роботи різного рівня складності. Зокрема, відновлюються покрівлі, замінюються вибиті вікна та двері, ремонтуються перекриття, а також частково відновлюються системи електро- і водопостачання там, де це необхідно для функціонування житла.

До участі допускаються об’єкти, пошкоджені після 24 лютого 2022 року, за умови наявності підтвердженого права власності та розташування нерухомості поза межами найнебезпечніших зон бойових дій.

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО в Запоріжжі орієнтована насамперед на людей похилого віку, самотніх мешканців і домогосподарства, які потребують термінового покращення житлових умов.

Передбачено два формати підтримки: фінансові гранти для самостійного виконання ремонту або організацію робіт через підрядні структури безпосередньо на місцях пошкоджень.

Організатори зазначають, що ключова мета програми полягає у створенні мінімально безпечних умов проживання для людей, які залишаються у своїх оселях попри наслідки руйнувань.

Подальший перебіг ініціативи залежить від доступного фінансування та потреб громад, де фіксуються пошкодження житлової інфраструктури.

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