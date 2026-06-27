Гуманитарная помощь пенсионерам в Запорожье предоставляется с учетом реального уровня потребности.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье начала предоставляться в рамках новой программы поддержки, о чем сообщает Politeka.

О запуске инициативы проинформировали в официальном Telegram-канале благотворительной организации « Каритас ».

Проект нацелен на людей почтенного возраста, которые из-за войны войны и экономических проблем оказались в уязвимом положении. Основной упор сделан на обеспечении минимальных условий проживания во время холодного периода.

Поддержку могут получить домохозяйства, отвечающие нескольким критериям. В частности, речь идет о жилье с незначительными повреждениями после 24 февраля 2022 года, расположенном в относительно безопасных районах города или области.

Еще одним условием является низкий уровень дохода. Средний показатель на одного человека должен быть меньше 6318 гривен или семья должна потерять основной источник заработка.

Также учитывается отсутствие предварительной поддержки на восстановление жилья от государственных программ, фонда «Евосстановление» или других благотворительных структур.

Особое внимание организаторы уделяют людям с инвалидностью, гражданам с тяжелыми заболеваниями, одиноким жителям от 60 лет и лицам с ограниченной подвижностью.

В список получателей входят дома, где проживают один или два пожилых лица без помощи родственников, одинокие родители, опекуны несовершеннолетних, многодетные семьи, беременные женщины и матери с малыми детьми.

Организаторы отмечают, что гуманитарная помощь пенсионерам в Запорожье предоставляется с учетом реального уровня потребности и призвана стабилизировать бытовые условия в сложное время.

Пожилым и близким советуют заранее уточнять график выдачи и подготовить необходимые документы для получения поддержки.

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