Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області надходить у межах зимової підтримки, яку реалізують благодійні організації разом із громадами, повідомляє Politeka.

Програма орієнтована на внутрішньо переміщених людей і мешканців регіону, які через війну опинилися у складних побутових умовах та потребують підтримки під час холодного сезону.

За інформацією фонду «Карітас Донецьк», допомогу отримують жителі тимчасових прихистків і домогосподарства, що не мають можливості самостійно підготувати оселі до зими. У фокусі — сім’ї без стабільного доходу, малозабезпечені родини та люди старшого віку.

Серед отримувачів також громадяни з інвалідністю, особи з хронічними захворюваннями, жінки з уразливих категорій, батьки з малими дітьми та багатодітні сімейства. Формати підтримки різні: найчастіше це паливні брикети для опалення або грошові виплати, які дозволяють частково сплатити рахунки.

Наразі розподіл ресурсів триває у Синельниківському й Нікопольському районах. У Слов’янській громаді передають тверде паливо, а в селах Зоря та Приміське передбачені кошти на комунальні потреби. Жителі Покровського й Марганецького напрямків також включені до переліку отримувачів.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області має на меті зменшити фінансове навантаження на найуразливіших і забезпечити базові умови проживання взимку.

Організатори зазначають, що ініціатива діятиме до завершення опалювального періоду, а обсяги підтримки коригуватимуть залежно від запитів конкретних громад. Людям радять уважно стежити за офіційними оголошеннями, щоб не пропустити можливість отримати допомогу.

