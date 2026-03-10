Кожен охочий може звернутися до волонтерського простору, щоб скористатися гуманітарною допомогою для пенсіонерів в Одесі та отримувати регулярну підтримку.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі відновилася на початку 2026 року після короткої перерви, повідомляє Politeka.

Ініціатива орієнтована на людей поважного віку та внутрішньо переміщених громадян, які опинилися у складних життєвих умовах.

Програму реалізує волонтерський простір «Гостинна хата» у межах сезону «Їжа Життя». Команда щодня готує гарячі обіди та напої. Видача починається о 12:30 за адресою Водопровідна, 13. Організатори закликають повідомляти про тих, хто потребує особливої уваги, щоб ресурси розподілялися максимально адресно.

Координатори зазначають, що гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі включає не лише харчування. Тут надають консультації з соціальних питань, роз’яснюють доступні сервіси та створюють умови для спілкування, що покращує емоційний стан відвідувачів.

Окремо передбачена адресна підтримка для людей із серйозними фінансовими труднощами. Волонтери доставляють готові страви додому та забезпечують базовий супровід, що дозволяє охопити тих, хто не може самостійно прийти до пункту.

Від моменту поновлення роботи здійснено 483 виїзди з гарячою їжею. Щодня підтримку отримують понад сімдесят осіб, серед яких самотні мешканці та родини з дітьми. Це допомагає рівномірно розподілити ресурси та охопити більше нужденних.

У центрі радять заздалегідь уточнювати графік і стежити за офіційними повідомленнями, щоб планувати відвідування та забезпечити безперебійну роботу програми. Подальша реалізація залежить від підтримки партнерів і наявності необхідних ресурсів.

Кожен охочий може звернутися до волонтерського простору, щоб скористатися гуманітарною допомогою для пенсіонерів в Одесі та отримувати регулярну підтримку, забезпечуючи стабільне харчування й соціальний супровід для літніх людей.

