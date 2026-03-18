У Полтавській області стартували доплати для пенсіонерів відповідно до змін, внесених у держбюджет-2026, повідомляє Politeka.

Надбавка розрахована на людей похилого віку, які потребують сторонньої допомоги у повсякденному житті.

Розмір щомісячної виплати підвищили до 1038 гривень. Рік тому вона становила 944,4 грн. Підвищення стало можливим після зростання прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян до 2595 гривень. Це допомагає частково покрити витрати на медичний догляд, ліки та базові потреби.

Право на надбавку мають пенсіонери старше 80 років, які потребують регулярного догляду і не мають працездатних родичів для допомоги. Виплата не надається тим, хто вже отримує пенсію за інвалідністю або інші соціальні програми.

Для призначення коштів необхідно пройти лікарсько-консультативну комісію (ЛКК), яка оцінює стан здоров’я та підтверджує потребу у догляді. Після отримання висновку громадянин подає пакет документів до Пенсійного фонду.

До нього входять паспорт, ідентифікаційний код, медичний висновок та довідка про відсутність інших соціальних виплат. Після перевірки інформації фонд призначає щомісячну суму у встановленому порядку.

Фахівці радять заздалегідь готувати документи та уточнювати графік роботи комісії, щоб уникнути затримок. Це особливо важливо для літніх людей, які живуть самостійно і не можуть покладатися на допомогу родичів.

Таким чином доплати для пенсіонерів у Полтавській області сприяють покриттю базових потреб, підтримці рівня життя та додатковій соціальній стабільності. Своєчасне оформлення документів забезпечує регулярні виплати та дозволяє планувати місячний бюджет без непередбачуваних труднощів.

