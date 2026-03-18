Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області буде надаватися у березні для частини внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Politeka.net.

За даними Національної соціальної сервісної служби, нові переселенці можуть отримувати фінансову підтримку протягом перших шести місяців після оформлення статусу. Щомісячні виплати становлять 2 000 гривень на дорослого, 3 000 гривень на дитину та 3 000 гривень на особу з інвалідністю.

Для отримання допомоги необхідно мати довідку ВПО та подати заяву через мобільний застосунок «Дія», Центр надання адміністративних послуг або відділення Пенсійного фонду.

Працевлаштовані переселенці можуть розраховувати на додаткові виплати: 2 000 гривень щомісяця для офіційно працюючих та 3 000 гривень для людей з інвалідністю. Це дозволяє компенсувати витрати на проживання та прискорює адаптацію на новому місці.

Після закінчення базового періоду право на фінансову допомогу зберігається за соціально вразливими категоріями, серед яких пенсіонери, діти-сироти, люди з обмеженими можливостями та інші громадяни, які потребують підтримки. Виплати продовжуються для сімей, де середній дохід на одного члена не перевищує 9 444 гривні.

Оформити або поновити грошову допомогу для ВПО у Кіровоградській області можна у будь-якому ЦНАП, через застосунок «Дія» або безпосередньо у відділенні Пенсійного фонду. Детальні умови доступні на офіційних порталах та сервісах, де варто регулярно перевіряти актуальні повідомлення.

Щоб уникнути непорозумінь, переселенцям радять стежити за актуальністю документів та доходів, аби грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області надходила без перерв.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Кіровоградській області: пасажирам повідомили про нові тарифи.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: що буде може стати реальністю для українців.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області: хто може залишитись без виплат та як їх повернути.