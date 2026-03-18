Субсидії для пенсіонерів в Харківській області залишаються однією з важливих форм державної підтримки для українців.

Субсидії для пенсіонерів в Харківській області можна оформити через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або подати документи особисто до відповідних органів, повідомляє Politeka.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України пояснили, що подати заяву на призначення житлової субсидії для песніонерів у Харківській області або пільги можна дистанційно.

Спершу необхідно зареєструватися або авторизуватися у кабінеті громадянина на diia.gov.ua. Зробити це можна за допомогою електронного підпису або через систему BankID.

Далі слід обрати розділ з послугами та знайти опцію подання заяви на субсидію для пенсіонерів у Харківській області. Далі користувач повинен зазначити адресу, за якою планує отримувати виплату, а також визначити, чи потрібна допомога на оплату житлово комунальних послуг.

У заяві також необхідно обрати потрібні комунальні послуги з доступного переліку та заповнити інформацію щодо кожної з них. Окремо потрібно вказати IBAN рахунку, на який надходитимуть кошти.

Також у формі зазначаються дані людей, які зареєстровані у житлі, а також їхніх родичів. Якщо заявник є внутрішньо переміщеною особою або орендодавцем, необхідно вказувати лише тих людей, які фактично проживають у помешканні.

Після заповнення всіх полів користувач перевіряє сформовану заяву, підписує її електронним підписом та надсилає на розгляд. Водночас документи можна подати і традиційним способом у самому ПФУ.

Окремо у Пенсійному фонді пояснили питання, яке часто виникає у громадян. Якщо людина звернулася у лютому за оформленням виплат на тверде паливо, під час розрахунку враховуватимуться доходи членів домогосподарства за попередній календарний рік.

