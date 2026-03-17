Завершення опалювального сезону у Львові ще не розпочалося в 2026 році, проте змінився тепловий режим.

Завершення опалювального сезону у Львові на 2026 рік ще не почалося, проте у місті змінили тепловий режим та почали підкручувати батареї, пише Politeka.net.

Подробиці повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго».

У Львові через підвищення температури повітря змінюють режим подачі тепла до житлових будинків. У денний час опалення подаватимуть зі зниженими параметрами, а ввечері температуру теплоносія знову підвищуватимуть.

Як пояснили у ЛМКП «Львівтеплоенерго», про завершення опалювального сезону у Львові не йдеться, проте коригування пов’язані з весняним потеплінням — удень температура може підніматися приблизно до +15 °C. Водночас мешканцям нагадують, що вони мають можливість самостійно регулювати рівень теплопостачання у своїх будинках, обираючи комфортний режим та зменшуючи витрати на оплату.

Зокрема, у підприємстві радять керувати подачею тепла безпосередньо на вводі в будинок. Якщо температура зовнішнього повітря перевищує +6…+8 °C, подачу теплоносія рекомендують повністю перекривати — для цього слід закрити тепловий лічильник або запірно-регулюючу арматуру на подаючому трубопроводі системи опалення. Коли ж температура знижується нижче цього рівня, подачу тепла необхідно відновити.

При цьому фахівці наголошують: часткове перекриття арматури або лічильника є недопустимим — система має працювати або в повністю відкритому, або в повністю закритому режимі.

Також у «Львівтеплоенерго» зазначають, що понад 96% житлових будинків, які обслуговує підприємство, вже оснащені загальнобудинковими лічильниками тепла. Це дає змогу мешканцям ефективно контролювати споживання, підтримувати комфортну температуру та раціонально використовувати кошти.

