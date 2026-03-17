Від 16 березня у Тернопільській області набрав чинності новий графік руху транспорту, що передбачає запуск автобусного маршруту №19 «Біла – Заводське», передає Politeka.

Про це повідомляє міська рада Чорткова.

Лінія з’єднує село Біла з центральною частиною Чорткова та завершується у селі Заводське, забезпечуючи зручне сполучення для мешканців віддалених населених пунктів.

Автобус курсує через зупинку «Центр» на вулиці Гончара, що дозволяє пасажирам швидко дістатися адміністративного центру та соціально важливих об’єктів міста. На маршруті діє тестовий розклад руху, який у майбутньому може бути скоригований відповідно до побажань громадян та реального пасажиропотоку.

Міська влада наголошує, що для оплати проїзду у всіх автобусах КП «Чортків міськтранс» передбачено виключно безготівковий режим: банківські картки, електронні квитки або пільгова «Картка чортків’янина». Це дозволяє пришвидшити посадку, зменшити контакти та підвищити безпеку під час перевезень.

Відновлення та відкриття нового маршруту є частиною стратегії оптимізації громадського транспорту в регіоні. За словами представників міськради, новий графік руху транспорту в Тернопільській області спрямований на забезпечення доступності для всіх пасажирів, скорочення часу в дорозі та підвищення комфорту перевезень у щоденних поїздках.

Місцеві жителі можуть залишати пропозиції та зауваження щодо графіка руху через офіційні канали міської ради, що дозволить адаптувати розклад під реальні потреби спільноти. Влада також планує поступово розширювати мережу маршрутів і підвищувати частоту курсування у години пік, аби забезпечити стабільне та зручне транспортне сполучення для всіх районів Чорткова та сусідніх сіл.

