Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области - уменьшить финансовую нагрузку на самых уязвимых.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области поступает в рамках зимней поддержки, которую реализуют благотворительные организации вместе с общинами, сообщает Politeka.

Программа ориентирована на внутренне перемещенных людей и жителей региона, которые из-за войны войны оказались в сложных бытовых условиях и нуждаются в поддержке во время холодного сезона.

По информации фонда «Каритас Донецк», помощь получают жители временных приютов и домохозяйства, не имеющие возможности самостоятельно подготовить дома к зиме. В фокусе семьи без стабильного дохода, малообеспеченные семьи и люди постарше.

Среди получателей также граждане с инвалидностью, лица с хроническими заболеваниями, женщины с уязвимыми категориями, родители с малыми детьми и многодетные семейства. Форматы поддержки разные: чаще всего это топливные брикеты для отопления или денежные выплаты, позволяющие частично оплатить счета.

Распределение ресурсов продолжается в Синельниковском и Никопольском районах. В Славянском обществе передают твердое топливо, а в селах Заря и Пригородное предусмотрены средства на коммунальные нужды. Жители Покровского и Марганецкого направлений также включены в список получателей.

Организаторы отмечают, что инициатива будет действовать до завершения отопительного периода, а объем поддержки будет корректироваться в зависимости от запросов конкретных общин. Людям советуют внимательно следить за официальными объявлениями, чтобы не упустить возможность получить помощь.

