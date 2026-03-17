Наразі опалювальний сезон у Полтаві триває, а питання його завершення ще перебуває на стадії розгляду.

Рішення про завершення опалювального сезону в Полтаві у 2026 році прийматиме міська влада, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомив заступник генерального директора підприємства «Полтаватеплоенерго» Ігор Процай.

Як зазначив Ігор Процай, наразі опалювальний сезон у Полтаві триває, а питання його завершення ще перебуває на стадії розгляду. Попри поступове потепління, відключати централізоване опалення поки не поспішають. Підприємство, своєю чергою, готує рекомендації для міської влади, орієнтуючись на фактичні температурні показники.

За словами представника теплопостачального підприємства, під час ухвалення рішення враховують не лише погодні умови, а й інші важливі чинники, зокрема безпекову ситуацію в країні та можливі ризики, пов’язані з обстрілами. Саме тому підхід до цього питання має бути виваженим і комплексним.

Традиційно в Україні опалювальний сезон завершують після того, як середньодобова температура повітря стабільно перевищує +8 °C упродовж кількох днів. Хоча синоптики вже прогнозують потепління, фахівці поки радять не поспішати та продовжити спостереження за погодою.

Окрему увагу приділяють і нічним температурам. Якщо вони залишатимуться достатньо високими, без різких похолодань, це дозволить поступово готуватися до завершення подачі тепла.

Ігор Процай підкреслив, що підприємство прагне врахувати як інтереси держави, так і потреби споживачів, адже для мешканців важливо не переплачувати за зайве тепло. Наразі ж спеціалісти планують ще кілька днів аналізувати погодні умови, після чого можуть з’явитися більш конкретні рішення щодо завершення опалювального сезону.

Джерело: Суспільне.

Останні новини України:

