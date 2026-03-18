Подорожчання продуктів у Харкові продовжує фіксуватися у різних категоріях товарів, зокрема у бакалії, соусах та фруктах.

Подорожчання продуктів у Харкові підтверджують актуальні показники з відкритих джерел, зокрема з офіційного сайту Мінфіну, повідомляє Politeka.

Найбільше зміни помітні у сегменті повсякденних товарів, які регулярно купують споживачі. Подорожчання продуктів у Харкові помітне у порівнянні теперішніх цінників з тими, які були в попередньому місяці.

Зокрема, зросла вартість соняшникової олії. Рафінована олія «Щедрий Дар» об’ємом 850 мл наразі в середньому коштує 91,50 грн.

У різних торговельних мережах цінники коливаються: в одному з супермаркетів її продають приблизно за 92,50 грн, в іншому - близько 90,49 грн. Для порівняння, у лютому середня вартість цього товару становила близько 85,02 грн.

Аналогічна тенденція спостерігається і в категорії соусів. Томатна паста «Чумак» вагою 350 грамів зараз у середньому коштує 93,90 грн. Водночас у лютому цей товар можна було придбати приблизно за 87,75 грн.

Відчутне подорожчання продуктів у Харкоі помітне й на прикладі фруктів. Зокрема, середній цінник на виноград у березні досяг 302,65 грн за кілограм.

Вартість залежить від магазину: ціни можуть варіюватися від приблизно 259 грн до понад 400 грн за кілограм. У лютому ж середній показник становив 272,73 грн.

Експерти пояснюють, що підняття цінників має комплексні причини. Серед ключових факторів - вплив війни, яка призводить до скорочення виробництва та ускладнює логістику.

Крім того, значну роль відіграють енергетичні проблеми. Перебої з електропостачанням змушують виробників використовувати генератори, що підвищує собівартість продукції.

