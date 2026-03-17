Грошова допомога для ВПО в Одеській області надходитиме без додаткових заяв, проте частина переселенців може втратити підтримку після закінчення встановленого строку, повідомляє Politeka.net.

Базові виплати складають 2 000 гривень для дорослих і 3 000 гривень для дітей або осіб з інвалідністю щомісяця. Призначення діє шість місяців, після чого нарахування припиняється, якщо не підпадаєте під критерії автоматичного продовження.

Це стосується пенсіонерів із доходом до 9 444 гривень, осіб з інвалідністю I–II групи, дітей з обмеженими можливостями до 18 років, тяжкохворих малюків, сиріт, дітей без піклування батьків, а також батьків-вихователів та прийомних сімей.

Середньомісячний дохід на одного члена родини не повинен перевищувати 10 380 гривень. У разі перевищення цієї суми фінансування можуть призупинити або відмовити у нарахуванні.

Окремо передбачена додаткова виплата у розмірі 2 000 гривень. Її отримають переселенці, які офіційно працевлаштовані або зареєстровані як ФОП і працюють безперервно не менше пів року.

Перевірка інформації відбувається автоматично через державні реєстри Пенсійного фонду без необхідності звертатися до установ.

Таким чином, грошова допомога для ВПО в Одеській області залишиться доступною для соціально незахищених категорій та працевлаштованих переселенців. Експерти радять контролювати рівень доходу та стежити за офіційними повідомленнями, щоб уникнути несподіваного припинення нарахувань.

Переселенцям рекомендують завжди перевіряти свої дані та своєчасно інформувати Пенсійний фонд про будь-які зміни у доходах або сімейному статусі.

Джерело: Напенсії.

