В нинішніх умовах компенсувати дефіцит продуктів у Харкові та інших регіонах України може лише імпорт.

Дефіцит продуктів у Харкові спостерігається в сегменті популярної крупи, яка користується популярність в українців, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомив виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий.

Зафіксовано дефіцит такого продукту в Харкові, як гречка, що пов’язано з одним із найнижчих рівнів урожайності цієї культури за останні 25 років. Попри стабільний попит серед споживачів, внутрішнього виробництва наразі недостатньо, аби повністю покрити потреби ринку.

За словами експерта, минулорічний урожай став найслабшим за чверть століття, якщо не враховувати провальний 2019 рік. Фактично обсяги виробництва повернулися до показників періоду, коли країна вже стикалася з браком цієї крупи.

Експерт наголошує, що в нинішніх умовах компенсувати нестачу може лише імпорт. Якщо раніше основними експортерами гречки були росія, Китай та Україна, то нині ситуація змінилася. Росія залишається єдиним активним експортером, Китай більше зосереджений на імпорті, а Україна не має достатніх ресурсів для виходу на зовнішні ринки.

Водночас прямі поставки з росії до України неможливі через повномасштабну війну. Однак, за словами Громового, існують обхідні механізми. Зокрема, вона може потрапляти на український ринок через Казахстан у межах угоди про вільну торгівлю. Він пояснив, що продукція з Алтайського краю, який забезпечує близько половини російського виробництва гречки, може перероблятися на підприємствах поблизу кордону та надходити як казахстанська.

За прогнозами фахівця, імпортна продукція частково стримуватиме зростання цін. Очікується, що вартість гречки в Україні коливатиметься в межах 60–90 гривень за кілограм залежно від ситуації на ринку.

Джерело: AgroReview.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Харкові: як змінилися ціни на базові товари.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: які суми можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: що саме надають українцям.