Грошова допомога для ВПО у Харківській області передбачає фінансову підтримку людей, які були змушені залишити свої домівки через війну.

Грошова допомога для ВПО у Харківській області надається українцям, які вимушено перемістилися або повернулися до країни після початку повномасштабного вторгнення, повідомляє Politeka.

Програма реалізується Агентством ООН у справах біженців і охоплює тих, хто не отримував аналогічної підтримки від УВКБ ООН чи інших організацій протягом останніх трьох місяців.

Серед категорій, які мають право на оформлення, є внутрішньо переміщені особи, що змінили місце проживання за попередні шість місяців, громадяни, які повернулися з-за кордону після 24 лютого 2022 року.

А також - ті, хто зміг повернутися до своїх постійних домівок у межах України після вимушеного переміщення.

БФ "Право на захист" виступає офіційним партнером УВКБ ООН і займається збором даних для оформлення цієї грошової допомоги для ВПО у Харківській області. Для отримання коштів важливо відповідати фінансовим вимогам.

Грошова допомога для ВПО у Харківській області доступна тим родинам, у яких середній дохід на одного члена не перевищував 6318 гривень, а також тим, хто належить до визначених вразливих категорій.

До них належать родини, де дитину виховує один із батьків, домогосподарства, що складаються з людей похилого віку від 55 років, а також сімʼї, де є особи з інвалідністю або хронічними захворюваннями.

Сума 10800 гривень відповідає мінімальному споживчому кошику, який становить 3600 гривень на місяць, тому виплату розраховано одразу на три місяці для кожного члена родини.

Оформлення відбувається виключно під час особистого відвідування пунктів збору даних.

