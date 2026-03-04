Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області забезпечує безперебійну роботу водогонів, регулярне водовідведення та своєчасне вивезення сміття.

З початку 2026 року в Полтавській області відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги, повідомляє Politeka.

Громади регіону отримали нові платіжки. Зміни охоплюють водопостачання, водовідведення та вивезення побутових відходів. Рішення ухвалене для забезпечення стабільної роботи інженерних мереж і дотримання санітарних норм.

У Заводській громаді зазначають, що перегляд тарифів пов’язаний із ростом витрат на обслуговування обладнання, закупівлю матеріалів та підтримку систем у робочому стані. Попередні ставки не відображали фактичних потреб і могли впливати на якість послуг.

Для мешканців багатоквартирних будинків щомісячний платіж зріс на 14,95 грн і тепер становить 48,80 грн за одну особу. Приватні домоволодіння сплачуватимуть 37 грн замість 25. Бюджетні установи отримали підвищення на 2,55 грн, інші категорії — на 2,94 грн.

Розрахунки підготувало комунальне підприємство «Заводське-2010». Жителі можуть подавати пропозиції або зауваження через електронні сервіси або безпосередньо до підприємства.

Фахівці пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області забезпечує безперебійну роботу водогонів, регулярне водовідведення та своєчасне вивезення сміття. Це також дозволяє планувати ремонтні роботи, модернізувати обладнання та підтримувати персонал.

Мешканцям радять заздалегідь планувати бюджет, стежити за офіційними повідомленнями і вчасно оплачувати рахунки. Соціально вразливі категорії можуть скористатися пільгами або державною підтримкою для зменшення фінансового навантаження.

