Ідеолог Олесь Доній пояснив, що путін може прожити і до 100 років, як Кіссінджер, тому треба думати не про швидкий мир, а демографію, адже закордоном українці асимілюють і не повернуться, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на каналі «7 кроків».

«Я, на відміну від більшості фахівців, розумів, що війна на дуже довго. І як історик зі знанням української міграції я знаю, що більшість українців, які емігрували з України, ніколи більше не повертались. Зокрема, після Другої світової у нас була міграція українців в Канаду і в США. Кінець 19-початок 20 століття – найбільша хвиля з Австро-Угорщини. Ніхто не повертався з Аргентини тощо. Тобто кожен рік перебування в інших країнах – це означає набуття соціальних зв'язків, мови, роботи, виховання дітей, нові родини», – стверджує Олесь Доній.

Водночас, підкреслює гість програми, українська держава ухвалила абсолютно неправильне і шкідливе рішення про заборону виїзду чоловіків закордон. Тобто, пояснює він, ці чоловіки не мають змоги спілкуватися зі своїми родинами, а це розрив сімей, а це удар по демографії. З одного боку, констатує ідеолог, політики кажуть, що треба збільшувати народжуваність, з іншого – ухвалили рішення, через яке українські родини розпадаються.

«Я тоді ще 3 роки тому казав, що середньозважений сценарій (ред. – тривалості війни) – це 15 років, виходячи з біологічної тривалості життя гада путіна. Це біологічно-математичний аналіз, скільки він в середнього може прожити. Ми хочемо, щоб він подохнув навіть не завтра, а вже сьогодні, але путін може прожити, як Кіссінджер, 100 років. З тих часів минуло безліч прогнозів всіх наших відомих політологів, експертів, політиків, що війна закінчиться через пів року…», – підсумовує Олесь Доній.

