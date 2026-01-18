Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области предусматривает финансовую поддержку людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны.

Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области предоставляется украинцам, которые вынужденно переместились или вернулись в страну после начала полномасштабного вторжения, сообщает Politeka.

Программа реализуется Агентством ООН по делам беженцев и охватывает тех, кто не получал аналогичную поддержку от УВКБ ООН или других организаций в течение последних трех месяцев.

Среди категорий, имеющих право на оформление, есть внутренне перемещенные лица, сменившие место жительства за предыдущие шесть месяцев, вернувшиеся из-за границы граждане после 24 февраля 2022 года.

А также - те, кто смог вернуться в свои постоянные дома в пределах Украины после вынужденного перемещения.

БФ "Право на защиту" выступает официальным партнером УВКБ ООН и занимается сбором данных по оформлению этой денежной помощи для ВПЛ в Харьковской области. Для получения средств важно отвечать финансовым требованиям.

Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области доступна тем семьям, у которых средний доход на одного члена не превышал 6318 гривен, а также тем, кто принадлежит к определенным уязвимым категориям.

К ним относятся семьи, где ребенка воспитывает один из родителей, домохозяйства, состоящие из пожилых людей от 55 лет, а также семьи, где есть лица с инвалидностью или хроническими заболеваниями.

Сумма 10800 гривен соответствует минимальной потребительской корзине, которая составляет 3600 гривен в месяц, поэтому выплата рассчитана сразу на три месяца для каждого члена семьи.

Оформление производится исключительно во время личного посещения пунктов сбора данных.

