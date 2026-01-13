Безкоштовне житло для ВПО в Харкові забезпечує безпечне та комфортне перебування, допомагає людям адаптуватися та відновити стабільність у нових умовах.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові надається через спеціальні фонди, створені місцевими радами та уповноваженими органами, повідомляє Politeka.

Проживання призначене на строк до одного року і може бути продовжене, якщо сім’я або окрема особа не змогла знайти інше помешкання.

Мінімальна площа для користування визначена законодавчо — не менше 6 квадратних метрів на людину. Першочергово квартири отримують багатодітні родини, вагітні жінки, особи з інвалідністю, пенсіонери та ті, чиї оселі постраждали від бойових дій.

Рішення про надання помешкання ухвалюють за бальною системою оцінки потреби, що дозволяє визначати пріоритетність кандидатів.

Щоб стати на облік і претендувати на тимчасове розміщення, переселенці звертаються до центрів надання адміністративних послуг, виконкомів сільських або міських рад чи районних держадміністрацій.

На кожну особу або сім’ю заводять облікову справу з індивідуальним номером, за яким здійснюють подальший розподіл помешкань. Після внесення до реєстру можна оформити документи та підписати угоду про тимчасове проживання. Процедура включає перевірку документів, підтвердження статусу ВПО та оцінку потреб.

Програма допомагає переселенцям відчути підтримку держави та будувати плани на майбутнє навіть у складних обставинах.

