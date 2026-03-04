Мешканці Сумської області можуть втратити пенсію, якщо важлива інформація не буде надана до квітня 2026 року.

Можлива втрата пенсії для мешканців Сумської області, якщо вони не виконають вимоги, встановленої ПФУ, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті ПФУ.

Внутрішньо переміщені особи мають до 1 квітня 2026 року надати до Пенсійного фонду України підтвердження про те, що вони не отримують пенсійних чи страхових виплат від російської федерації. У разі відсутності такого повідомлення нарахування пенсії може бути призупинене.

У відомстві уточнюють: жителі Сумської області, які пройшли фізичну ідентифікацію у період з 1 січня 2025 року до 1 лютого 2026 року, але не подали заяву про неотримання виплат із рф, отримуватимуть кошти лише тимчасово — максимум до 1 квітня 2026 року. Після цієї дати виплати можуть бути припинені, якщо необхідні дані так і не будуть надані.

Передусім вимога стосується громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, а також тих, хто виїхав на підконтрольну Україні територію чи перебуває за кордоном. Таким чином держава здійснює перевірку для недопущення подвійного отримання соціальних виплат і забезпечення прозорості пенсійної системи.

Подати підтвердження можна кількома способами: через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду, під час відеоідентифікації з представником установи або надіславши письмову заяву поштою до відповідного територіального органу.

Крім того, необхідну інформацію дозволено вказати під час оформлення, поновлення або продовження пенсії. До заяви обов’язково потрібно додати документальне підтвердження того, що особа перебуває в живих.

У Пенсійному фонді підкреслюють: проходження цієї процедури є обов’язковою умовою для подальшого отримання коштів. Її ігнорування може призвести до повного припинення виплат, навіть якщо громадянин має законне право на пенсійне забезпечення.

