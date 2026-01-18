Обмеження руху транспорту на Черкащині створюють незручності у пересуванні містом для місцевих жителів.

Обмеження руху транспорту в Черкаській області почалося на вулиці Михайлівській в Умані через масштабні земляні роботи на каналізаційному колекторі, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційній Фейсбук-сторінці КП «Уманьводоканал», роботи передбачають тимчасове звуження проїзної частини та облаштування огорож, що ускладнює проїзд автотранспорту та прохід пішоходів.

Комунальники закликали враховувати ці обмеження руху транспорту в Черкаській області під час планування поїздок, аби уникнути заторів і незручностей.

Крім того, обмеження руху в Черкаській області пов’язані з аварією на головному каналізаційному колекторі у Черкасах.

Вона сталася 6 січня на вулиці Гоголя, між Небесної Сотні та Митницькою. Міський голова Анатолій Бондаренко повідомив, що ремонтні роботи триватимуть до 6 лютого.

Аварійну ділянку огородили, на місце доставили необхідне обладнання та трубопроводи. Мешканці будинків на прилеглих вулицях залишаються без обмежень у водопостачанні та водовідведенні.

За словами мера, водіїв закликають обирати альтернативні маршрути і враховувати тимчасові зміни. Водночас, відповідні служби щодня працюють на місці, щоб ремонтні роботи проходили безпечніше та швидше.

Також додамо, що у Черкасах продовжується робота над оновленням міського громадського транспорту.

Нові тролейбуси планують закупити до кінця 2026 року завдяки кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку на 16 мільйонів євро і гранту на чотири мільйони євро.

Планується оновити майже 90% рухомого складу комунального підприємства «Черкасиелектротранс».

