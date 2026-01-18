Ограничение движения транспорта в Черкасской области началось на улице Михайловской в Умани из-за масштабных земляных работ на канализационном коллекторе, сообщает Politeka.
Как проинформировали на официальном Фейсбуке-странице КП «Уманьводоканал», работы предусматривают временное сужение проезжей части и обустройство заборов, что затрудняет проезд автотранспорта и проход пешеходов.
Коммунальщики призвали учитывать эти ограничения движения транспорта в Черкасской области во время планирования поездок во избежание пробок и неудобств.
Кроме того, ограничение движения в Черкасской области связано с аварией на главном канализационном коллекторе в Черкассах.
Она произошла 6 января на улице Гоголя, между Небесной Сотней и Мытницкой. Мэр Анатолий Бондаренко сообщил, что ремонтные работы продлятся до 6 февраля.
Аварийный участок огородили, на место доставили необходимое оборудование и трубопроводы. Жители домов на близлежащих улицах остаются без ограничений в водоснабжении и водоотведении.
По словам мэра, водителей призывают выбирать альтернативные маршруты и учитывать временные изменения. В то же время соответствующие службы ежедневно работают на месте, чтобы ремонтные работы проходили безопаснее и быстрее.
Также добавим, что в Черкассах продолжается работа по обновлению городского общественного транспорта.
Новые троллейбусы планируют закупить до конца 2026 года, благодаря кредиту от Европейского банка реконструкции и развития на 16 миллионов евро и гранту на четыре миллиона евро.
Планируется обновить почти 90% подвижного состава коммунального предприятия «Черкассыэлектротранс».
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Черкасской области: на какой должности предлагают от 30 тысяч гривен.
Также Politeka сообщала, Подорожание проезда в Черкассах: что известно об изменениях.
Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Черкасской области: кому срочно нужно написать заявление в Пенсионный фонд.