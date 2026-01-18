Ограничения движения транспорта в Черкасской области создают неудобства в передвижении по городу для местных жителей.

Ограничение движения транспорта в Черкасской области началось на улице Михайловской в ​​Умани из-за масштабных земляных работ на канализационном коллекторе, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном Фейсбуке-странице КП «Уманьводоканал», работы предусматривают временное сужение проезжей части и обустройство заборов, что затрудняет проезд автотранспорта и проход пешеходов.

Коммунальщики призвали учитывать эти ограничения движения транспорта в Черкасской области во время планирования поездок во избежание пробок и неудобств.

Кроме того, ограничение движения в Черкасской области связано с аварией на главном канализационном коллекторе в Черкассах.

Она произошла 6 января на улице Гоголя, между Небесной Сотней и Мытницкой. Мэр Анатолий Бондаренко сообщил, что ремонтные работы продлятся до 6 февраля.

Аварийный участок огородили, на место доставили необходимое оборудование и трубопроводы. Жители домов на близлежащих улицах остаются без ограничений в водоснабжении и водоотведении.

По словам мэра, водителей призывают выбирать альтернативные маршруты и учитывать временные изменения. В то же время соответствующие службы ежедневно работают на месте, чтобы ремонтные работы проходили безопаснее и быстрее.

Также добавим, что в Черкассах продолжается работа по обновлению городского общественного транспорта.

Новые троллейбусы планируют закупить до конца 2026 года, благодаря кредиту от Европейского банка реконструкции и развития на 16 миллионов евро и гранту на четыре миллиона евро.

Планируется обновить почти 90% подвижного состава коммунального предприятия «Черкассыэлектротранс».

