Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області має забезпечити безперебійну роботу систем водопостачання та каналізації протягом року.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області набуло чинності з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

З початку року мешканці регіону отримали рахунки за оновленими ставками, затвердженими Канівською міською радою та її виконавчим комітетом.

Ці зміни стосуються водопостачання, водовідведення та вивезення побутових відходів. Централізоване водопостачання тепер коштує 55,74 за кубометр, каналізація – 38,28 грн. Вартість вивезення сміття зросла близько на 17%. Для жителів багатоповерхівок із контейнерною системою платіж складе 48,14 на особу щомісяця. У приватному секторі суми варіюються: 48,14 із контейнером та 40,02 гривень без нього.

Ціна за перевезення одного кубометра змішаних відходів становить 127,49 грн для населення, 138,74 для бюджетних установ та 182,48 для інших організацій. Начальник відділу житлово-комунального господарства Дмитро Балан зазначив, що перегляд тарифів пов’язаний із економічними показниками підприємств, зростанням мінімальної зарплати, здорожчанням електроенергії, пального та матеріалів, а також податковим навантаженням.

Частину витрат компенсують субсидії та пільги для соціально вразливих категорій. Це дозволить підтримувати стабільну роботу служб, забезпечити своєчасну оплату праці персоналу та утримання інфраструктури у належному стані.

Фахівці підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області має забезпечити безперебійну роботу систем водопостачання та каналізації протягом року. Громадянам радять планувати витрати та оплачувати рахунки вчасно, щоб уникнути накопичення боргів і гарантувати стабільне обслуговування.

Слідкувати за офіційними повідомленнями ради важливо, щоб своєчасно реагувати на можливі зміни та уникати непорозумінь при оплаті послуг.

