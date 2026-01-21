Безкоштовне житло для ВПО у Київській області передбачає річне проживання для маломобільних громадян.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області стало частиною експериментального державного проєкту, повідомляє Politeka.

На офіційній Фейсбук-сторінці Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України йдеться про те, що проєкт вже стартував в Україні і спрямований на забезпечення маломобільних людей можливістю жити у спеціально облаштованих приміщеннях до 12 місяців.

Послуга у вигляді безкоштовного житла для ВПО у Київській області орієнтується на людей, які завершили тривалий медсестринський догляд і не можуть повністю повернутися до самостійного життя.

Зазначається, що проживання не потребує оплати і фінансується з державного бюджету. У межах проєкту передбачено забезпечення безкоштовним житлом для ВПО у Київській області зі зручностями.

Це дозволяє людям комфортно адаптуватися після складного періоду та поступово відновлювати навички самостійності.

Йдеться не лише про дах над головою, адже це й про можливість готувати їжу власними силами, отримувати допомогу з ведення побуту та користуватися підтримкою у вирішенні повсякденних ситуацій.

Учасникам також надається супровід для розвитку соціальних навичок, що є важливим для подальшої інтеграції у громаду.

Послугу можуть надавати фізичні або юридичні особи, які внесені до Реєстру надавачів і отримувачів соціальних послуг і відповідають критеріям, визначеним Кабміном.

Вони повинні мати власне або орендоване приміщення, яке підходить для проживання маломобільних людей. У відомстві підкреслюють, що дана ініціатива існує для того, щоб надати людям простір, де вони можуть відчути стабільність та безпеку.

