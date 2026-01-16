Новий графік руху поїздів у Київській області передбачає запуск нового рейсу, який проходитиме через Білу Церкву.

Новий графік руху поїздів у Київській області включає запуск додаткового експреса Чернівці - Кривий Ріг, що почне курсувати з 22 січня, повідомляє Politeka.

За інформацією "Укрзалізниці", новий маршрут забезпечить сполучення між ключовими містами на заході країни та великими промисловими центрами на півдні.

Новий графік руху поїздів у Київькій області передбачає, що додатковий рейс проходитиме через Івано-Франківськ, Львів і Білу Церкву.

У Білій Церкві пасажирський склад буде зупинятися о 04:27, що дозволяє пасажирам робити пересадки або планувати подальшу дорогу у ранковий час.

Розробляючи новий графік руху поїздів у Київській області, "Укрзалізниця" врахувала інтенсивний пасажиропотік у напрямку як західних, так і південних регіонів.

У додатковому рейсі передбачені короткі технічні і посадкові зупинки, серед яких Снятин, Коломия, Івано-Франківськ, Львів, ім. Тараса Шевченка у Смілі та Долинська.

Для білоцерківців цей маршрут стане можливістю швидше дістатися Львова або Івано-Франківська без додаткових пересадок, а також вирушити до Кривого Рогу, що є важливим транспортним вузлом на півдні.

Такий формат рейсу дозволяє оптимізувати час у дорозі, адже пасажирський склад буде проходити між великими містами у нічний та ранковий період.

Отже, рейс Чернівці - Кривий Ріг вирушатиме з початкової станції о 17:11 і прибуваватиме до Львова о 21:42 з відправленням о 22:05.

Пасажирам радять заздалегідь купувати квитки. Зробити це можна на офіційному сайті "Укрзалізниці", в їх офіційному додатку, або ж безпосередньо у касах залізничних вокзалів.

