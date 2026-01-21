Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предусматривает годовое проживание для маломобильных граждан.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области стало частью экспериментального государственного проекта, сообщает Politeka.

На официальном Фейсбуке-странице Министерства социальной политики, семьи и единства Украины говорится , что проект уже стартовал в Украине и направлен на обеспечение маломобильных людей возможностью жить в специально обустроенных помещениях до 12 месяцев.

Услуга в виде бесплатного жилья для ВПЛ в Киевской области ориентируется на людей, которые завершили длительный медсестринский уход и не могут полностью вернуться к самостоятельной жизни.

Отмечается, что проживание не требует оплаты и финансируется из государственного бюджета. В рамках проекта предусмотрено обеспечение бесплатным жильем для ВПЛ в Киевской области с удобствами.

Это позволяет людям комфортно адаптироваться после сложного периода и постепенно восстанавливать навыки самостоятельности.

Речь идет не только о крыше над головой, ведь это и возможность готовить еду собственными силами, получать помощь по ведению быта и пользоваться поддержкой в ​​решении повседневных ситуаций.

Участникам также предоставляется сопровождение для развития социальных навыков, что важно для дальнейшей интеграции в общину.

Услугу могут предоставлять физические или юридические лица, которые внесены в Реестр предоставлятелей и получателей социальных услуг и отвечают критериям, определенным Кабмином.

Они должны иметь собственное или арендованное помещение, подходящее для проживания маломобильных людей. В ведомстве подчеркивают, что данная инициатива существует для того, чтобы предоставить людям пространство, где они могут ощутить стабильность и безопасность.

