Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кіровоградській області стосується не всіх.

З 1 січня 2026 року у Кіровоградській області стартує підвищення тарифів на комунальні послуги для непобутових споживачів, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає НКРЕКП.

На сайті регулятора опублікована постанова про нові ставки для «Дніпро-Кіровоград». Відповідно до документа, підприємства, заводи, готелі та інші юридичні особи сплачуватимуть за централізоване водопостачання 50,24 гривень за кубометр, а за водовідведення — 35,95 грн (без ПДВ).

Для суб’єктів господарювання тарифи на водопостачання встановлено на рівні 22,51 грн за кубометр. Разом з тим для населення розцінки залишаються на рівні 2022 року: 21,01 грн за воду та 17,30 за каналізацію.

Очільник ОКВП «Дніпро-Кіровоград» Микола Романюк пояснив, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Кіровоградській області стосується саме непобутових споживачів, оскільки для юридичних осіб тарифи щороку коригуються відповідно до закону. На платіжки мешканців нові ставки не вплинуть.

За його словами, підприємство накопичує борги через різницю між економічно обґрунтованими тарифами та фактичними, але основним споживачем послуг залишається населення.

Фахівці радять юридичним особам завчасно планувати витрати та перевіряти офіційні повідомлення регулятора, щоб уникнути непорозумінь при оплаті послуг.

Крім того, підвищення цін у Кіровоградській області торкнулося й продуктів. Аналітики зазначають, що це відбувається поступово, але систематично, і вже впливає на фінансове планування домогосподарств. Різниця між магазинами дозволяє частково компенсувати витрати, тому фахівці радять уважно порівнювати ціни та користуватися акційними пропозиціями.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області: хто з літніх людей може отримати додаткові гроші

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: що відбувається на рынке.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: українці можуть отримати допомогу, як це зробити.