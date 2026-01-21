Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Кировоградской области касается не всех.

С 1 января 2026 г. в Кировоградской области стартует повышение тарифов на коммунальные услуги для небытовых потребителей, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет НКРЭКУ .

На сайте регулятора опубликовано постановление о новых ставках для «Днепр-Кировоград». Согласно документу предприятия, заводы, гостиницы и другие юридические лица будут платить за централизованное водоснабжение 50,24 гривен за кубометр, а за водоотвод — 35,95 грн (без НДС).

Для хозяйствующих субъектов тарифы на водоснабжение установлены на уровне 22,51 грн за кубометр. Вместе с тем, для населения расценки остаются на уровне 2022 года: 21,01 грн за воду и 17,30 за канализацию.

Глава ОКПП «Днепр-Кировоград» Николай Романюк пояснил, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Кировоградской области касается именно небытовых потребителей, поскольку для юридических лиц тарифы ежегодно корректируются в соответствии с законом. На платежки жителей новые ставки не повлияют.

По его словам, предприятие накапливает долги из-за разницы между экономически обоснованными тарифами и фактическими, но основным потребителем услуг остается население.

Специалисты советуют юридическим лицам заблаговременно планировать расходы и проверять официальные сообщения регулятора во избежание недоразумений при оплате услуг.

Кроме того, повышение цен в Кировоградской области коснулось и продуктов. Аналитики отмечают, что это происходит постепенно, но систематически и уже влияет на финансовое планирование домохозяйств. Разница между магазинами позволяет частично компенсировать расходы, поэтому специалисты рекомендуют внимательно сравнивать цены и пользоваться акционными предложениями.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области: кто из пожилых людей может получить дополнительные деньги.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: что происходит на рынке.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области: украинцы могут получить помощь, как это сделать.