У Кіровоградській області наближається завершення опалювального сезону 2026, повідомляє Politeka.

Відомо, що порядок включення та відключення опалення регламентується пунктом 8 Правил надання послуг із теплопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №830.

У документі немає конкретної дати завершення сезону. Відключення тепла відбувається, якщо середньодобова температура протягом трьох діб стабільно перевищує +8°C. Це дозволяє поступово переводити котельні та тепломережі у літній режим без різких перепадів температури у житлових будинках та соціальних об’єктах.

Фахівці радять мешканцям:

перевіряти стан батарей і вентиляційних решіток, щоб тепло розподілялося рівномірно;

контролювати температуру в оселі та регулювати обігрів, щоб уникнути зайвих витрат енергії;

планувати провітрювання та підтримувати оптимальну вологість, щоб забезпечити комфортні умови та запобігти появі конденсату;

стежити за показниками лічильників і своєчасно передавати дані у тепломережу;

переконатися, що меблі або штори не закривають батареї, щоб тепло поширювалося рівномірно;

перевіряти ущільнювачі вікон і дверей, щоб мінімізувати втрати тепла.

Нагадаємо, минулого року завершення опалювального сезону в Кропивницькому відбулося поступово. Усі міські котельні, крім ТЕЦ, завершили роботу 24 березня, тоді як на ТЕЦ зупинку котлів розпочали 26 березня і вона тривала три дні через технологічні особливості обладнання. Житлові будинки, школи, лікарні та інші бюджетні установи могли продовжити отримувати тепло за заявками керівників закладів.

Підприємство "Теплоенергетик" не нараховувало оплату за дні, коли послуга не надавалася, а місто змогло зекономити частину енергоресурсів. Населення та бюджетні установи в минулому році поступово адаптувалися до переходу на літній режим роботи котелень, контролюючи температуру у квартирах та передаючи показники лічильників для правильного нарахування оплати.

Завершення опалювального сезону 2026 в Кіровоградській області дозволить жителям поступово перейти на теплішу пору року та планувати витрати на обігрів осель.

